Oksijen deposu ormanda çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor

Ormanlarıyla ünlü Antalya'nın Akseki ilçesinin, çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Çam ağaçlarından toplanıp küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilogramı 75 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Toroslardan toplanan kızılçam ve karaçam kozalaklarının büyüklerinden pekmez, küçüklerinden ise reçel yapılıyor. Reçel yapılacak kozalaklar için küçükler ayrılıyor ve ikiyi bölünüyor. İçine şeker konulan kozalaklar kazanlarda kaynamaya bırakılıyor. Pekmez yapılacak kozalaklar için ise büyükler kullanılıyor. İkiye bölünmeden tek parça halinde kaynatılan pekmez kozalaklarının, kaynama bitiminde suyu süzülüyor. Çok olmamak kaydı ile doğal aromasında şeker olmayan kozalaklar üzerine bir miktar şeker ilave ediliyor. Tekrar kazanlara konulup odun ateşinde yeniden kaynamaya bırakılan kozalaklar yeniden süzgeçten geçiyor. Suyunu alıp tekrar kazanlara koyulan kozalakların suyunun kaynaması pekmez kıvamına gelinceye kadar devam ediyor. Bu süreç yaklaşık 7-8 saat devam ediyor.

Akseki ilçesinde çam kozalağından reçel ve pekmez üreticisi Fatma Kara, ailesi ile reçel ve pekmez üretimi yaptıklarını söyledi. Toros dağlarının zengin ormanlara sahip olduğunu belirten 48 yaşındaki Kara, "Akseki'nin ormanları oldukça meşhurdur. Bu saf ve temiz ormanlarda, bol oksijenin olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz de kozalakları yeşilken toplayıp büyük kozalaklardan pekmez ve küçük kozalaklardan ise reçel yapıyoruz" dedi.

Kendilerinin sürekli müşterileri olduğunu ve her yıl kendilerinden sipariş aldıklarını söyleyen Kara, “Her yıl yaptığımız için müşterilerimiz sürekli sormaktadırlar. Kilosunu 75-100 arası satıyoruz. Kanser, mide, bronşit gibi hastalıklara şifa olduğunu biliyoruz. Bu pekmezi herkes tüketebilir” ifadelerini kullandı.