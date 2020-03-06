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Okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi

Antalya’da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 102 şahıs incelendi.

Antalya'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 102 şahıs incelendi.


Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim yapıldı. Uygulamada 7 okul çevresinde faaliyet gösteren bir internet salonu, bir oyun salonu, 2 kahvehane, 3 iddia bayi, bir büfe, bir park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 102 şahıs incelendi.

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