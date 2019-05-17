Okul çevrelerinde güvenlik butonuna basıldı

Çocukların daha güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerini, güvenli bir ortamda gelişim sağlamaları, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve tehlikeli maddelerden korumak, okulların çevresinde bulunan yerlerin daha huzurlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla denetim uygulaması yapıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele,Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden müşterek ekipler oluşturularak, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda 12 okul çevresinde faaliyet gösteren 5 kafe/kahvehane, bir park/bahçe denetlenerek, 82 şahıs incelendi ve herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Diğer yandan trafik yönünden 12 adet araç incelendi. 2 otomobil sürücüsüne "Emniyet Kemeri Takmamak" konusunda 470 TL, 3 motoksiklet sürücüsüne "Kask Takmamak" konusunda toplam 324 TL, olmak üzere toplam 794 TL idari para cezası uygulandı.