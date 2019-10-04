Okul kantin ve yemekhanelerine sıkı denetim

Antalya'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde 2 bin 040 okul kantini ile bin 328 yemekhane denetlendiği bildirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, yemekhane, kafeterya, çay ocağı, büfe gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarının denetlendiği bilgisi paylaşıldı. Satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve kontrolünün 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrol görevlileri tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklama Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi tarafından belirlenen risk esaslı denetim sıklığına göre söz konusu işletmelerin yılda en az 2 defa rutin olarak denetlendiği bilgisi paylaşıldı.

Antalya İl genelinde 752 adet okul kantini ve 591 adet okul yemekhanesi faaliyet gösterdiği bildirilerin açıklamada İl Müdürlüğü tarafınan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde okul kantinlerinde 2.040 denetim, okul yemekhanesinde ise 1.328 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.