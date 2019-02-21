İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul meclis başkanlarıyla toplantı

Antalya’nın Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, öğrenci meclis başkanları ile toplantı yaptı.

Antalya'nın Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, öğrenci meclis başkanları ile toplantı yaptı.


Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi doğrultusunda okullarında seçilen okul öğrenci meclis başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan'ın başkanlığında bir araya geldi.


Kalkan İlk-ortaokulu ile Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya ilk, orta ve liselerde okul meclis başkanları katıldı. Toplantıda, okul başkanları okulları ve ilçedeki eğitim ile ilgili görüşlerini Milli Eğitim Müdürü Atılgan'a aktardı.


Atılgan da her görüşü tek tek dinleyerek değerlendirdi, katılım sağlayan tüm okul temsilcilerine teşekkür etti.


Sohbet havasında geçen toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.