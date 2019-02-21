Okul meclis başkanlarıyla toplantı

Antalya'nın Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, öğrenci meclis başkanları ile toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi doğrultusunda okullarında seçilen okul öğrenci meclis başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan'ın başkanlığında bir araya geldi.

Kalkan İlk-ortaokulu ile Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya ilk, orta ve liselerde okul meclis başkanları katıldı. Toplantıda, okul başkanları okulları ve ilçedeki eğitim ile ilgili görüşlerini Milli Eğitim Müdürü Atılgan'a aktardı.

Atılgan da her görüşü tek tek dinleyerek değerlendirdi, katılım sağlayan tüm okul temsilcilerine teşekkür etti.

Sohbet havasında geçen toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi.