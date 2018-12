Okul öncesi öğretmenlerine Mahremiyet ve Öfke Kontrolü eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), Mahremiyet ve Öfke Kontrolü Eğitimi gerçekleştirildi.

ATSO, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya Klinik Psikoloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mahremiyet ve Öfke Kontrolü Eğitimi ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. ATSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı'nın ev sahipliği yaptığı eğitime, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdür Yardımcısı Talip Türkcan ve 1600'ü aşkın sayıda okul öncesi eğitim kurumunun idareci, yönetici ve eğitimcileri katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, eğitime gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzenlenen programın eğitim odaklı bir seminer olduğunu dile getiren Tarakçı, “Böyle eğitim programlarına ATSO olarak ev sahipliği yapmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. ATSO olarak eğitime her zaman ayrı bir önem vermekteyiz. Geçmişte Odamız tarafından bir Güzel Sanatlar Lisesi yaptırdık. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi'nin bugün olduğu gibi düzenlediği eğitimlerle her yıl binlerce kişiye sertifikalı eğitimler veriyoruz. Bunlar Oda olarak eğitime ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Yapısal reformların temel bileşenlerinden birisini de eğitim reformunun oluşturduğunu vurgulayan Tarakçı, “Gerçekten de, ülkemiz zenginleşsin, vatandaşlarımızın refahı artsın, Dünya'nın en büyük ve gelişmiş ekonomileri arasında yerimizi alalım diyorsak bunun yolu eğitimden geçmektedir. Biz de Oda olarak bu vizyona destek vermek adına elimizi taşın altına koyuyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarakçı'nın ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdür Yardımcısı Talip Türkcan da okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı. Okul öncesinde alınan eğitimin tüm eğitim hayatı üzerinde etkisi olduğunu ifade eden Türkcan, bu açıdan yapılan çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Uzman Klinik Psikologları Selen Sarıoğlu Aktürk ve Yücel Sözer tarafından verilen eğitim semineri ile katılımcılara Mahremiyet ve Öfke Kontrolü anlatıldı. Sunumlar, canlandırmalar ve soru cevap ile interaktif bir sunum yapan eğitimciler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.