Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde meydana geldi. Serdar T.'nin kullandığı 07 C 82056 plakalı servis minibüsü ile Ramazan Y.'nin kullandığı 41 AGM 680 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Serdar T. ile Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sadullah D., Yaren E. Gülnur K. ve Güllü Naz K. yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlatırken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kamyonetten yere savrulan boyalar yolda temizlendikten sonra kısa süreli aksayan trafik tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.