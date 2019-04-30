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Okul Sporları Goalball Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Alanya’da düzenlenen Goalball Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda erkeklerde şampiyon İstanbul Türkan Sabancı, kadınlarda ise Kahraman Maraş Ertuğrul Gazi takımı oldu.

Alanya'da düzenlenen Goalball Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon İstanbul Türkan Sabancı, kadınlarda ise Kahraman Maraş Ertuğrul Gazi takımı oldu.


Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Goalball Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 gün boyunca devam eden müsabakalarda erkeklerde birinci İstanbul Türkan Sabancı takımı, ikinci Konya Selçuklu takımı ve üçüncü Şanlıurfa takımı oldu.


Kadınlarda ise şampiyon Kahraman Maraş Ertuğrul Gazi takımı, ikinci Denizli takımı ve üçüncü Konya Selçuklu takımı oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Erdal Tamrak'ın elinden aldı.

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