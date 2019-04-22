Okul yöneticilerine nitelikli iletişim eğitimi

Eğitime katılan Envar Okulları yöneticileri iletişim ve motivasyon konularında günümüz yaklaşımlarını değerlendirerek bilgilerini güncelledi.

İletişimin üst düzeyde olduğu çağımızda iletişimin niteliği oldukça düşük ve insanlar en çok anlaşılamamaktan şikayet edilmesi kapsamında Envar Okullarında uygulanan ENO 4/4'lük Eğitim Modeli kapsamında paydaşlara her konuda sağlıklı iletişim bir öncelik haline getirildi. Bu amaçtan yola çıkılarak Eğitime katılan Envar Okulları yöneticileri iletişim ve motivasyon konularında günümüz yaklaşımlarını değerlendirerek bilgilerini güncelledi.

Eğitimci Hakan Ömer Gider, "Günümüzde insanlar çok fazla bilgi akışına maruz kalıyor ve bu bilgi kirliliğine neden oluyor. Özellikle eğitim alanında veliye doğru bilgilerin aktarılması ve aydınlatılması oldukça önem arz etmektedir. Bu iletişim kurulurken karşıdaki kişinin beklentilerinin bilinmesi, ne tür iletişim ve motivasyon araçlarını kullandığının fark edilmesi ve işin doğru yol alması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Envar Okulları Kurucusu Dr. Mehmet Karakayalı da, "Biz Envar Okulları olarak eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi konusunda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle yaptığımız işlerde bu farkındalığı hissettirmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle amacımız, yöneticilerimiz ve konunun ilgililerinin daha verimli çalışmalara imza atması ve paydaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasında mesafe almaktır” ifadelerinde bulundu.