Okulda teneffüste fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Antalya'da teneffüste fenalaşıp kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Muratpaşa ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan, teneffüste fenalaşarak baygınlık geçirdi. Genç kızın hareketsiz yattığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, 12 acil servisi aradıktan sonra Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. İhbarın ardından kısa sürede okula gelen sağlık ekipleri Ayan'a müdahaleyi sürdürdü. Ardından ambulansa alınan Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline servise etirildi. Aynur Ayan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.