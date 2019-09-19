Okullar açıldı Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi şenlendi

Büyükşehir Belediyesi'nin Etiler Mahallesi'nde hizmet veren Kitap ve Oyuncak Müzesi, Lego Odasından Keloğlan Evine, Mars'a Yolculuk Odasından Kütüphanesine kadar pek çok etkinlik alanıyla çocukları eğlenceli bir ortamda eğitimle buluşturuyor. Yaz tatilinde de çocukların buluşma adresi olan merkez, okulların açılmasıyla miniklerle dolup taşmaya başladı. Çocukları adeta masalsı bir dünyaya yolculuğa çıkaran Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'ni

2019 yılı içerisinde 12 bin 479 çocuk ziyaret etti. Merkezde küçük yaştaki çocuklar masal odası ve lego odasında oynarken Keloğlan Evinde de eğitmenler tarafından kendilerine okutulan masalları dinliyor. Büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars'a yolculuk Odası'nda farklı bir deneyim yaşıyor. Merkezde yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane ve bilgisayar odası da bulunuyor.

Çocukları kitap okumaya da teşvik eden merkezde bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı alarak bir hafta süreyle evine götürebiliyor. Bir hafta sonra tekrar değiştirerek, hem kitap okuyup hem de istediği oyuncakla oynama fırsatı buluyor.

2-12 yaş arası çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve Cumartesi hizmet veriyor.