Okullar Ligi 22 bin 770 öğrenciye ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Okullar Ligi Projesi, 5 yılda 22 bin 770 öğrenciye spor yapma imkanı sundu. İlk yıl bin 320 öğrencinin katılımıyla start alan lig 2018-2019 sezonunda 8 bin öğrencinin katılımıyla rekor kırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek, amatör yetenekleri keşfederek, spor alt yapısına kazandırmak amacıyla 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi, her yıl büyük bir heyecana sahne oluyor. Türkiye'ye model olan Okullar Ligi, her yıl artan katılımcı sayısı ile gençlerin yeteneklerini sergilediği bir spor arenasına dönüştü. 2014-2015 sezonunda 63 okul, 110 takım ve 1320 öğrencinin katılımıyla başlayan lig, 2018-2019 sezonunda 239 okul, 408 takım, 8 bin öğrencinin katılımı ile rekor kırdı. 5 yılda Okullar Ligi'nde mücadele eden öğrenci sayısı 22 bin 770'e ulaştı. Birçok yeteneği Türk sporuna kazandıran lig, öğrencilere sporu sevdirirken, kötü alışkanlıklardan da uzak tuttu.

Heyecan fırtınası devam ediyor

Okullar Ligi'nin 2018-2019 sezonu yine büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oluyor. Sömestr tatilinde ilk yarısı tamamlanacak olan ligde futbol maçları Antalyaspor Alt Yapı Tesisleri'nde; basketbol, voleybol ve hentbol branşları ise Konyaaltı Gürsu Mahallesi'ndeki çadır salonda gerçekleşiyor. Fair-Play çerçevesinde geçen karşılaşmalar nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Okullar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan Şampiyon Okullar Ligi ikinci yarı da başlayacak. Daha önce ligde şampiyonluk kazanmış okulların mücadele edeceği ligde şampiyonların şampiyonu belirlenecek. Kıran kırana karşılaşmalara sahne olması beklenen Şampiyon Okullar Ligi de büyük bir heyecana sahne olacak.