Okullar Ligi heyecanı 5'nci kez başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde beşinci sezon başladı. Her yıl büyük mücadelelere sahne olan Okullar Ligi 8 bin öğrenci katılımıyla rekor tazeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi'nde 2018-2019 sezonu başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde bu yıl da rekor katılım yaşanıyor.

8 bin öğrenci mücadele edecek

Geçen yıl 6 bin 750 öğrencinin yer aldığı ligde bu yıl rekor katılımla 8 bin öğrenci mücadele edecek. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindeki öğrencilerin de mücadele ettiği Okullar Ligi, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşiyor.

Antalyaspor yetenek avında

Gençlerin yeteneklerinin keşfedilerek başarılı öğrencilere profesyonel spor hayatının kapısını aralayan Okullar Ligi'nde müsabakalar Antalyaspor'un tesislerinde gerçekleşiyor. Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda yetenekli öğrenciler tespit ediliyor.

Şampiyon Okullar Ligi

Okullar Ligi Projesi'nin her yıl daha fazla gence ulaştığına dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, Okullar Ligi Projesi içerisinde bu sezon “Şampiyon Okullar Ligi” düzenlediklerini söyledi. Mutlu, “Bu sene çok heyecanlıyız. Okullar Ligi ailemiz yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Şampiyon Okullar Ligi dört sene içerisinde şampiyon olan takımların katılacağı ve kıran kırana maçlara sahne olacak bir proje. Çok yakında Şampiyon Okullar Ligi maçları da başlayacak” dedi.