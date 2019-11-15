Okullar Ligi heyecanı başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği Okullar Ligi'nde 6'ncı sezon Aralık ayında başlayacak. Gençleri spora teşvik etmeyi, spor altyapısı oluşturmayı hedefleyen Okullar Ligi, bu yıl da büyük heyecan ve mücadeleye sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi2019-2020 sezonu tanıtım toplantısı Antalya Cam Piramit Düden Salonunda gerçekleşti. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Okullar Ligi 6. sezonu hakkında bilgi verildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube

Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hami Dorul ve Antalyaspor alt yapı direktörü Sedat Karabük katılımcıları Okullar Ligi Projesi hakkında bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, projeyi Aralık ayının başında başlatmayı planladıklarını belirterek, “Okullar Ligi, 2019-2020 sezonunda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı ilçelerindeki okulların katılımı ile gerçekleşecek. Proje kapsamında katılım gösteren okullara spor malzemesi desteği, öğrencilere ise sıvı ve gıda

takviyesi sağlanacak. Olası bir sakatlığa karşı Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri hazır bulunacak. Ayrıca sezon boyunca Özel Akdeniz Şifa Hastanesi resmi sağlık sponsoru olarak desteğini sürdürecek” dedi.

Antalyaspor ile işbirliği

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleşecek Okullar Ligi futbol branşında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Antalyaspor ile koordineli olarak hareket edilecek. Antalyaspor alt yapı antrenörlerinin nezaretinde öğrencilerin izlenmesi yapılarak, yetenekli olanların Antalyaspor altyapısına ve diğer altyapı kulüplerin takımlarına kazandırılması sağlanacaktır.