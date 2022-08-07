Okullar yeni döneme hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki okullarda bakım-onarım, boyama ve temizlik çalışmalarına başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Dr. Cahit Ünver İlkokulu'nun dış cephesinin boyamasını tamamlarken, Hurma Mahallesi'nde yer alan Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Okul etrafında yer alan demir korkulukların boyamasını da yapan ekipler, okul bahçelerini yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde modern bir görünüme kavuşturuyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan okullardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Öğrencilerimizin eğitim aldığı ortamları daha hijyenik ve modern bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

Okullara destek sürecek

Okulların fiziki koşullarını daha iyi bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Esen, eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Okullardan genel olarak boya-badana, peyzaj ve temizlik gibi konularda talepler aldıklarını kaydeden Esen, “Son olarak Dr. Cahit Ünver İlkokulu ve Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nden gelen talepleri değerlendirerek ekiplerimizi yönlendirdik. Bu iki okulumuzdan bir tanesinin eksiklerini giderdik. Önümüzdeki günlerde diğer okulumuzu da öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim yapabilecekleri bir duruma getireceğiz'' dedi. Başkan Esen, okullardan gelen talepleri doğrultusunda bu çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.