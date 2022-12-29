Okullarda 'Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları Ve İsrafı Eğitimi'

Antalya'nın Elmalı ilçesinde İlköğretim/Ortaöğretim düzeyindeki 22 okulda, bin 322 öğrenciye "Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konulu farkındalık eğitimi verildi. Eğitim çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Tansu Ertuğrul, Ziraat Mühendisi Celal Tankuş ve Veteriner Hekim Murat Yücel tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilere güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken gıdalarda oluşabilecek riskler, bu risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri öğretildi. Eğitim çerçevesinde ayrıca gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik, ellerin yakınması, Alo 174 Gıda Hattı, israfın ne olduğu ve nasıl oluştuğu, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı.