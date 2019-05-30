Okullarda ormanın önemi anlatılıyor

Akseki İşletme Müdürlüğü tarafından Akseki Ali-Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu ve Emine-Ahmet Büküşoğlu ortaokulu öğrencilerine orman yangınları konusunda farkındalık oluşturma adına 'Orman'ın önem ve değeri' konulu seminer verdi. Akseki Orman İşletme Müdürü Özgür Gümüş, seminerde yaptığı konuşmada, ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarda, orman sevgisi, ormanların önemi, faydaları ve korunması konularında bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ormanların en önemli faydalarından birinin oksijen üretmesi olduğunu anımsatan Bozgan şöyle konuştu: "Ormanlar, dünyanın akciğerleridir. Ormanlardan kesilen her dal, bir o kadar oksijenin yok olması demektir. Bunun için ormanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Bizlerde bu konuda duyarlılık oluşması adına okullarda seminerler veriyoruz."

Akseki Orman İşletme Müdürü Özgür Gümüş tarafından verilen seminerde, öğrencilere ormanın önemi, faydaları, erozyonun oluşum sebepleri, önleme yöntemleri, orman yangınları ve müdahale yöntemlerini anlattı. Ormana verilmesi gereken değer, ormanın insan hayatındaki önemi anlatıldı. Ormanın insan hayatının tamamında bulunduğuna dikkat çeken Gümüş, orman yangınlarında da yanan sadece orman değil, birçok canlının da zarar gördüğüne işaret etti.