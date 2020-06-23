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Okullarda sınav hazırlığı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu üniversite sınavlarının yapılacağı 51 okulda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu üniversite sınavlarının yapılacağı 51 okulda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Okullarda tırabzanlardan kapı kollarına, öğrencilerin oturacağı sıralardan öğretmen masalarına temasın olabileceği her noktayı steril hale getirdi.


Muratpaşa Belediyesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü 3 ayrı oturumla tamamlanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için okulları dezenfekte etti. ÖSYM'nin belirlediği 51 okulda yapılan çalışmayla, öğrencilerin ve sınavda görevlilerinin temas edebileceği her nokta ilaçlandı. Tırabzanlar, kapı kolları, sıralar, masalar steril hale getirilirken temizliği yapılan sınıfların kapıları sınav günü açılmak üzere kapatıldı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, saatli sokağa çıkma yasaklarını da uygulanacağı sınav gününde okul bahçelerinde velilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunurken, sınava girecek gençlere de şimdiden “Başarılar” diledi. LGS öncesinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 40 okulu dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Uysal, “YKS öncesinde de, ÖSYM'nin belirlediği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Geçlerden tek istediğimiz, önlerindeki sorulara yoğunlaşmaları. Onun dışında gerekli önlemleri Muratpaşa Belediyemiz ve diğer ilgili tüm kurumlar gençlerimizin sağlığı için almaktadır” diye konuştu.

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