Okulu, altın kemerin sahibi oldu

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca'nın ardından Bursa'da 59'uncusu düzenlenen Çalı Güreşlerinde de altın kemerin sahibi oldu. Sezonun ilk iki güreşini kazanan Okulu, Çalı Güreşleri finalinde Ali Gürbüz'ü yendi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020'de yapılmayan yağlı güreşlerde yeni sezon Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nce bu yıl 59'uncusu düzenlenen Çalı Güreşleriyle devam etti. 62'si başpehlivan olmak üzere binin üzerinde sporcunun katıldığı güreşlerde altın kemer, Paşanın aslanı lakaplı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına güreşen Orhan Okulu'nun oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Gökhan Arıcı, Mustafa Batu, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Osman Aynur'u yenen Okulu, finalde Ali Gürbüz'le karşı karşıya geldi. 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son güreşlerde iki pehlivan kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda Okulu, rakibini puanlamada yenerek Çalı er meydanının başpehlivanı oldu.

Orhan Okulu, böylece Antalya Kumluca güreşlerinin ardından sezonun ikinci güreşinde altın kemeri alarak, Kırkpınar öncesi ikide iki yaptı. Başpehlivan Okulu, “Kırkpınar öncesi birinci oldum. Çok mutluyum” dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Bursa'dan da altın kemerle dönenen Paşanın aslanı Orhan Okulu'yu kutladı, “Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.