'Okulum Temiz' belgelerini aldılar

Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan şartların tamamını sağlayan okullar olan Muratpaşa İlçesi 15 Temmuz Anaokulu, Cengiz Topel Anaokulu, Ayten Çağıran Anaokulu, Mustafa Şimşek Anaokulu, Demre İlçesi Salih Kaplan Anaokulu ile Korkuteli İlçesi Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi belgelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan törende aldılar.

Törende konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er," Her okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına özveri ve özenle hazırlandığını biliyorum, özellikle şu pandemi döneminde, gerek temizliğe gerekse hijyen şartları ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik çalışmalar daha da yoğunlaştı. Bu şekilde tüm okullarımızın biraz daha gayretle bu belgeyi alacağına inancım tamdır. Okulum Temiz Belgesi alan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.