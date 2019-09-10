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Okulun ilk gününde 19 okul servis aracına ceza verildi

Antalya’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde denetlenen 19 okul servis aracına para cezası uygulandı.

Antalya'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde denetlenen 19 okul servis aracına para cezası uygulandı.


Güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 89 okul servis aracı kontrol edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Yapılan denetimlerde 19 sürücüye 3 bin 073 TL idari trafik para cezası uygulandı.

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