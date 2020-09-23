İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olbia- Minicity kavşağı arası 2 gün araç trafiğine kapalı

Konyaaltı Sahil Yolu’nda Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasındaki bölümün, onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 08.

Konyaaltı Sahil Yolu'nda Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasındaki bölümün, onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren iki gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konyaaltı sahil yolunda Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasında kalan bölümde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar nedeniyle iki kavşak arasındaki kısım yarın saat 08.00'den Cumartesi günü saat 08.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Sürücüleri bu süre zarfı içinde trafik yönlendirmelerini takip ederek alternatif güzergahları kullanabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.