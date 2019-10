Old town kentlerinin artık bir yayını var

Muratpaşa'da Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde toplanan 24 ülkeden 48 old town kenti, ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlanan, hem şehirlerin eski kent merkezlerini tanıttığı, hem de dünya miras alanlarına ilişkin akademik tartışmaların merkezi olacak derginin, 6 aylık dönemler halinde devamını kabul etti.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde Old Town Forum 2019'da bir araya gelen 3 kıta 24 ülkeden 48 şehir, dünyada tarihi kent merkezlerine sahip şehirlerarasında bir ağ kurulmasının adımını attı.

Katılımcı kentlerin imzaladığı bir deklarasyonun da yayımlandığı forumda kabul edilen başlıklardan biri de, ilk sayısı Muratpaşa Belediyesi adına Başkan Ümit Uysal tarafından yayımlanan derginin sürekli hale getirilmesi oldu.

Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği eski kent merkezlerine sahip şehirler arasında kurulacak ağın merkezinde yer alacak dergide, proje koordinatörü olarak Savaş Güvezne yer alırken, yayının editörlüğünü Akın Yılmaz yaptı. Dergiye Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, şehir plancısı Namık Kemal Döleneken'in yanı sıra Seyfi Ceyhan, İbrahim Utku Nar, Hülya Arslanbay Özyol katkıda bulundu.

Dergi, Uysal'ın Antalya ve Kaleiçi'nin anlattığı ve Kaleiçi Old Town Festivali, Cuma günü iki oturumda gerçekleştirilen Old Town Forum'un amacı ve hedeflerini anlattığı sunuş yazısıyla başlıyor. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan dergide Prof. Dr. Burhan Varkıvanç'ın Kaleiçi başlıklı, şehir plancısı Döleneken'in miras alan yönetiminin nasıl planlaması gerektiğini tartıştığı yazılarıyla devam ederken Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu'nun “Geçmişimiz için bir gelecek” başlıklı yazısı da dergide yer alıyor. İki bölümden oluşan derginin ilk bölümünde söz konuş yazılar üzerinden dünya miras alanları üzerine akademik bir tartışma yürütülürken ikinci bölümde bu yıl Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan şehirlerin tanıtımı yer aldı.

Festivale bu yıl aralarında psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un doğduğu şimdi Çekya sınırlarında bulunan Pribor, Temmuz 208'de yapılan seçimlerde ilk defa bir kadının, Amel El-Ksir Limam'ın belediye başkanı seçildiği Tunus'un liman kenti La Goulette, Dante'nin İlahi Komedya'sında ölümsüzleşen Paola ve Francesca aşkının geçtiği kalenin bulunduğu İtalya'dan Gradara, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya gibi dünyanın 3 farklı kıtasından 48 şehir katıldı.

Dergide yer alan tanıtımlar, katılımcı şehirler tarafından hazırlanırken kentler kültürel ve doğal varlıklarının UNESCO Dünya Miras listesinde yer alma sürecini de dergi aracılığıyla paylaştı. Cuma toplanan Old Town Forum'da derginin 6 aylık dönemler halinde yayımlanması kararlaştırıldı. Muratpaşa Belediyesi'nce hazırlandığı haliyle derginin hem şehirlerin deneyim paylaşma hem de miras alanların yönetimi, yaşayan antik şehirlerin koruma ve kullanma dengesi içinde gelecek kuşaklara aktarılması konusunda akademik tartışma platformu olarak devam etmesi de kabul edildi.

Başkan Uysal, derginin ikinci sayısının hazırlığının Muratpaşa Belediyesi sekretaryasında yürütüleceğini söyledi. Başkan Uysal, katılımcı şehirlerin derginin hazırlık süreci için bir temsilcisini en kısa sürede Muratapaşa Belediyesi'ne bildirmesinin de uygun görüldüğünü belirtti.