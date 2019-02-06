Ölen kuşları için gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da rahatsızlanan kuşlar yapılan kalp masajlarına rağmen telef oldu. Kuşların sahibi Talha, gözyaşlarına boğulurken, iki kuş evin bahçesine gömüldü.

Antalya'da yaşayan Memduh Can Eyi, oğlunun 3 yıldır beslediği iki kuştan birinin fenalaştığını gördü. Eyi, kalp masajı yaparak kuşu hayatta tutmaya çalıştı. Bir ara canlandığı görülen ve suni teneffüs yapılan kuş telef olurken bu kez de diğer kuş fenalaştı. Diğer kuşa da kalp masajı yapan Eyi, hayvanı hayata döndürmek için uzun süre uğraştı. 10 yaşındaki Talha Sercan Eyi ise babasının kuşlara yaptığı kalp masajını yaşlı gözlerle izledi. İki kuş yapılan kalp masajına rağmen telef oldu.

Telef olan kuşlar ise ev sahibi tarafından bahçede açılan bir çukura gömüldü.