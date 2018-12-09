Olta balıkçıları Alanya'da buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde olta balıkçılığı turnuvası ‘Alanya Jigging Tournament 2018' 15 tekne ve 30 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Alanya Marina'da 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından olta balıkçılığı turnuvası 'Alanya Jigging Tournament 2018' düzenlendi. Sürdürülebilir turizm ve Alanya'da yapılabilecek aktivitelerin çeşitlenmesi anlamında bölgeye büyük katkı sağlayacak olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden yarışmacılar kayıt yaptırdı. 15 tekne ve 30 sporcunun katılımıyla Alanya'da ilk kez düzenlenen yarışma dün 07.00'de başlayıp, 18.30'da son buldu. Bugün ise aynı saatte başlayan yarışma 12.30'da sona erdi.

Yarışları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve sporseverler izledi. İki gün boyunca Alanya Marina'da düzenlenen yarışlarda Yakala Bırak şampiyonu Numo Bay takımı oldu. En Büyük balık birincisi Mr. Efsane Takımı, ikinci Team Kentaki ve üçüncü Team Midi Takımı oldu. Dereceye giren sporcular Yarış Organizatörü Hakan Kalaycı tarafından ödüllerini aldı.