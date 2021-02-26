Oltası kopmasın diye 7 kiloluk balığı sürüyerek getirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahilde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığındaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltanın kopmaması için balığı elleriyle sahile taşıdı. Sahildeki arkadaşları balıkçıya, “Çek, Allah'ını seveyim be” diyerek tebrik etti.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığında yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltasının kopmaması adına denizden sürüyerek getirdiği Akya balığını sahilde kucağına aldı. Balıkçı, balığı getirirken çevredeki arkadaşları bu anı kameraya aldı. Arkadaşları, balıkçıya “Çek, çek Allah'ını seveyim, helal olsun be” diyerek destek olup tebrik etti.