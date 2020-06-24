Oltaya takılmış balık yutan martı tedavi edilip doğaya bırakıldı

Konyaaltı Boğaçayı'nda yüzey temizliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, ağzına ve kanadına olta takılmış martıya yardım etti. Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi edilen martı bulunduğu yere geri bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri Boğaçayı'nda sucul bitkiler ve çöplere yönelik yüzey temizliği çalışmaları sırasında yaralı bir martı buldu. Ekipler martıyı koruma altına alırken, Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine haber verildi.

Kancalar çıkartıldı

Boğaçayı'na gelen ekipler martının oltaya takılmış bir balık yuttuğunu belirledi. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı'na götürülen martıya yapılan müdahale sonrası ağzına takılan 2 adet ve kanadına takılan 1 adet kanca çıkarıldı. Martı gerekli tedavisinin yapılmasının ardından yasa gereği bulunduğu yer olan Boğaçayı'na geri bırakıldı.