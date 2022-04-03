Oltayla tutulan dev orkinosu kamyonetle taşıyıp, evin buzdolabına güçlükle sığdırdılar

Antalya'da dört amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 3 saat sürükledikten sonra tekneye güçlükle alındı. Hafta sonu olması dolayısı ile kayıt altına alınamayan balık, önce kamyonet üzerinde, daha sonra ise battaniyelere sarılarak 4'üncü kata çıkarılıp, buzdolabına yan yatırıldıktan sonra ancak sığdırıldı.

Antalya'da yıllardır amatör balıkçılık yapan Gökhan Ersoy, Mehmet Ali Şerbetçi, Emre Şerbetçi ve Salp Bayyurt, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı'ndan hareket etti. 4 balıkçının oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Sıçan Adası açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 4 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 3 saat Kemer Beldibi açıklarına kadar sürükledi. 3 saat süren mücadelenin ardından balık tekneye alınarak Balıkçı Barınağı Limanı'na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda, yaklaşık olarak da 100 kilo olduğu belirlendi. Oltanın ucunda balığı gören balıkçıların ilk olarak, “Bu nedir ya. Abiciğim bu nedir böyle” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kamyonla eve taşındı, buzdolabına güçlükle sığdı

Dev balık Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hafta sonu kapalı olması dolayısı ile kayıt yaptırılamadı. Bunun üzerine 4 kişi balığı Konyaaltı ilçesinde bulunan evlerine götürme kararı aldı. Kamyonetle eve getirilen balık, battaniyelere sarılarak güçlükle yukarı taşındı. Daha sonra evde bulunan buzdolabı içi boşaltılarak yan yatırıldı. Ardından balık içerisine bütün bir şekilde konulup, doğrultunca kapağı açılmaması için iple sıkıca bağlandı. Balığın yarın kayıt altına alındıktan sonra arkadaşlar arasında parçalanarak paylaşılacağı öğrenildi.

“Benim boyum 1.85 metre, yanına yattığım zaman balık benden uzun”

Balığı tutan amatör balıkçılardan Gökhan Ersoy, “Sabah saat 05.00 vira bismillah dedik, 4 kişiydik. 5.45 gibi balık oltaya takıldı. 8.45 gibi de tekneye ancak alabildik. 3 saat mücadele ettik. 4 kişi sürekli değişerek balığı çektik. Biz normalde kuzu balığı tutmak istedik. Şahsımıza orkinos geldi. Balığın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptırılması lazım. Şimdi dolaba koyduk, yarın kayıt yaptıracağız. Benim boyum 1.85 metre, yanına yattığım zaman balık benden uzun. 100-110 kilo olduğunu düşünüyoruz. Bizi 5-6 kilometre sürükledi. Kemer Beldibi açıklarına kadar gittik” dedi.

“Kamyonet bulduk, battaniye ile eve taşıdık”

Mehmet Ali Şerbetçi ise yaşadıkları zorlu ve eğlenceli dakikaları şöyle anlattı:

“Hafta sonları hobi olarak balığa çıkıyoruz. Uzun zamandır büyük balıklar olduğunu görüyorduk. Bugün plan yapmadık, plan dışı oldu. Çok hafif bir kamış ile yaklaşık 100-110 kilogram balığı yakaladık. Çok heyecanlı ve yorucu oldu. 3 saat mücadele ettik. Pazar olmasından ötürü Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptıramadık. Yarını bekliyoruz. Bu yüzden balığı parçalamadan eve getirmek zorunda kaldık. Kamyonet bulduk, battaniye ile eve taşıdık. Dolaba sığmadı, yan yatırıp daha sonra iple bağladık. Yarın ilk işimiz kayıt yaptırmak olacak. Daha önce böyle birebir balıkla karşılaşmadık. Biz tamamen spor amaçlı balıkçılık yapıyoruz. Ramazan ayı dolayısı ile arkadaşlarımız ile paylaşacağız.”