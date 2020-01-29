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Ölü bulunan Akdeniz Fokuna nekropsi yapıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde ölü bulunan Akdeniz Fokuna yapılan klinik muayenesine sonucu, erkek ve yaşının 2 ay civarında olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ölü bulunan Akdeniz Fokuna yapılan klinik muayenesine sonucu, erkek ve yaşının 2 ay civarında olduğu tespit edildi. Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsüne gönderilecek.


Kemer ilçesi sahilinde nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku, ölü olarak bulundu. Foka nekropsi işlemini Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gökhan Sabırlı, Kemer Belediyesi Bakım evinde görevli Veteriner Hekim Fevzi Uzun ve Sualtı Araştırmaları Derneği yetkililerinden Cem Orkun Kıraç'ın katılımıyla yapıldı.


Yapılan klinik muayene ve nekropsi işleminin sonucunda ölü olarak bulunan Akdeniz fokunun erkek ve yaşının 2 ay civarında olduğu tespit edildi. Ölüm nedeninin ise fiziksel travma ve ateşli silah nedenleri taşımadığı öğrenildi.


Akdeniz Foku, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsüne gönderilecek.

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