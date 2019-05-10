Ölüm dönüş yolunda yakaladı

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saat 21. 30 sırasında Antalya-Burdur karayolu Kovanlık kavşağında meydana geldi. Döşemealtı ilçesindeki Kırkgözhan'da görev yapan 69 yaşındaki Kazım Boğatur, işinin bitmesinin ardından motosikletiyle Kovanlık Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı. Karayolundaki kontrolsüz kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Boğatur'a, H.Y, idaresindeki 03 DV 931 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kazım Boğatur, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.