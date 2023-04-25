Ölüme yüzen çocuklara polis müdahalesi

Antalya'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte çocuklar ve gençler, tüm uyarılara rağmen serinlemek için Manavgat Irmağı'na girmeye devam ediyor. Irmak kenarında bulunan uyarı tabelalarını dikkate almayan çocuklar, polis ekipleri tarafından uyarılarak ırmaktan uzaklaştırılıyor.

Manavgat ilçesinde yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yükselen hava sıcaklılarının etkisiyle çocuklar ve gençler başta Şavlak mevkii olmak üzere Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Her yıl onlarca gencin Manavgat Irmağı'nda boğularak yaşamını yitirmesi nedeniyle, ırmağa girilen bölgelerde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında çocukların ırmakta yüzdüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polisler, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırdı.

Polisleri görünce ırmaktan kıyıya çıkan gençlere nasihatte bulunan ekipler, “Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelalarda görülüyor. Burada yüzerken başınıza bir şey gelirse aileniz çok üzülür. Lütfen ırmakta yüzmeyelim” diye konuştu.

Polis ağabeylerinin nasihatinin ardından ırmakta yüzen 3 çocuk, üzerlerini giyinip bir daha ırmakta yüzmeyeceklerini söyleyerek ırmaktan uzaklaştı.