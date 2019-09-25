İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olympos sahilinde jardarma ve zabıta denetimi

Jandarma, Kumluca ve Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından Olympos Sahilinde denetim yapıldıEkipler, Olympos Sahilinde, sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için ortak denetim gerçekleştiri.

Jandarma, Kumluca ve Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından Olympos Sahilinde denetim yapıldı


Ekipler, Olympos Sahilinde, sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için ortak denetim gerçekleştiri. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde zabıta ekipleri, plajı ve plaj kenarındaki ormanlık alanı ürünlerin saklanabileceği ihtimali üzerine didik didik aradı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu; “Ülkemizin iç bölgelerinde ısınmaya ihtiyaç duyulduğu bugünlerde Olympos Sahilimizde halkımız yoğun bir şekilde denize giriyor. Olympos Sahilimize gelen misafirlerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde denize girebilmesi için denetimlerimize devam ediyoruz. Sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için denetimler yapıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.