İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olympos sahilindeki seyyar satıcı denetimi

Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri Olympos sahilindeki seyyar işgalcileri denetledi.


Denetimlerde sahilde izinsiz ve yasal olmayan şartlarda gıda ve deniz malzemeleri satan seyyar satıcıların malzemelerine el konuldu. Ekipler tarafından 10 adet şemsiye, 5 adet kanoya el konuldu Sağlıksız şekilde açıkta satılan midyeler imha edildi.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Zabıta Ekiplerimiz Olympos sahilindeki seyyar işgalcilere dur dedi. Dünyaca ünlü Olmypos Plajımıza gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi sağlıksız gıdalardan korumak ve esnaflarımıza karşı yapılan haksız rekabeti önlemek için izinsiz satışlar konusunda denetimler yaptırdık. Denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.