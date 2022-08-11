Ömer bebek tüm dünyaya umut oldu

Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakledildikten sonra anne olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğulları Ömer Özkan Sert'le bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşen ve dünyada ilk olan operasyonla 2011 yılında rahim nakli yapılan Derya Sert, 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşadı. Tüm dünyanın umutla beklediği bebek, operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini aldı. Aynı durumdaki kadınlara umut olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve 2 yaşını dolduran oğulları Ömer Özkan Sert ile birlikte Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ve ardından da Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

"Tüm dünyaya umut oldu"

Rektör Özkan, Ömer Özkan bebeği elinden tutarak yürütüp makamına oturttu. Rektör Özkan, aile ile bir süre sohbet etti. Rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Derya Sert tüm dünya için bir ilk oldu. Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya'nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu” açıklamasında bulundu.