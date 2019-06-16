Toplantıda, ergenlik çağındaki kız çocuklarında sık görülen skolyozun Türkiye'de yaklaşık 150 bin çocukta görüldüğü ifade edildi.

Omurga eğriliği olarak da bilinen ve kız çocuklarında erkeklere oranla daha fazla görülen skolyoz hakkında farkındalık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile ‘Omurgana Dikkat Et, Skolyozu Fark Et' isimli bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminere Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ramazan Akalın, Dr. Ümran Zorlu, Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, Fizyoterapist Kadriye Tombak Balcı, Dr. Nehir Samancı, Fizyoterapist Işıl Çil, Fizyoterapist Nursel Elmas ve Psikolojik Danışman Selma Akbulut konuşmacı olarak katıldı.

"Çocuklarda sık görülüyor"

Skolyozlu bireyler, fizyoterapistler, fizyoterpis öğrencileri, fizik tedavi doktorları, ortopedi doktorları başta olmak üzere skolyoz hakkında bilgi edinmek isteyenleri bir araya getiren etkinlik AKM'nin Aspendos Salonunda gerçekleşti. Skolyoz'un Dünya'da ve Türkiye'de son dönemde farkındalığının artmaya başlayan bir omurga rahatsızlığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, “Skolyoz, çocuklarda en sık gördüğümüz omurga problemi. Temel hedefimiz bu hastalığın en uç noktalara kadar iyi tanıtılması ve bir farkındalık sağlanması. Antalya bölgesinde bu bilgilendirmeleri yaparak, ailelere bu konularda doğru bilgiler vermeyi, son dönemde ne gibi gelişmeler olduğunu, hangi çalışmaların yapıldığını anlatarak bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu buluşmanın sağlanmasında bizlere büyük destek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Erken tanı önemli"

Seminerde konuşmasına skolyozun tanımıyla başlayan Dr. Ümran Zorlu ise, omurganın sağ ya da sola doğru 10 dereceden fazla eğrilmesine Skolyoz denildiğini ifade ederek “Skolyoz sadece bir duruş bozukluğu değil, 3 boyutlu yapısal bir deformitedir. Toplumda yüzde 2 -4 oranında görülüyor. Okul çocuklarında yüzde 1,5. Türkiye'de en az 150 bin çocukta skolyoz olduğu tespit edilmiş. Çok nadir görülen bir hastalık değil. Son yıllarda halkın skolyoz farkındalığının artmasıyla doktorlara gelen hastaların da tedavi şansı artmakta” diye konuştu.

Skolyozun ergenlik döneminde hızlı büyümeyle özellikle kız çocuklarında 5 - 8 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Dr. Zorlu, “Ama bunların yüzde 10'u tedavi gerektirecek şekilde ilerlemekte. Skolyozun tanısı erken dönem yakalanırsa tedavisi çok kolay” dedi.

"Meslek seçimi de etkiliyor"

Skolyoz hastalığının insanın hayalindeki meslek seçimini dahi etkilediğine dikkat çeken Fizyoterapist Kadriye Tombak, “Skolyoz problemi ile kişinin yaşam kalitesi de düşer. Hastalık insanların meslek seçimini de etkiliyor. Örneğin kişinin pilot ya da askeri personel olmak için bir hedefi varsa omurga eğrilikleri bu tarz durumlara da engel olur. Hastalık hem kişinin yaşam kalitesini düşürüyor hem de istediği mesleği yapabilmesine engel oluyor. Skolyoz, bireyin organlarına da zarar verebilir. Özellikle akciğerlere ve kalbe. Çünkü skolyoz bir omurganın demorfitesidir. Kaburgalar iç organlara baskı yapabilir” ifadelerinde bulundu.

"Çocuklarınızın vücut yapısını inceleyin"

Dr. Fizyoterapist Kadriye Tombak, hastalığın erken teşhisi için ailelerin mutlaka çocuklarının vücut yapısını çıplak olarak görmesi gerektiğini ifade ederek, “Aileler çocuklarını ergenliğe doğru geldiklerinde omurgalarının simetrik olup olmadığını konusunda kontrol etmeliler. Özellikle annelerin kız çocuklarını gözlemleyerek takip etmelerini öneriyoruz. Bu deformiteleri görün. Çocuklarınızda oluşacak sağlık sorunlarını engelleyin. Çünkü kalp ve akciğer kaburgalarımıza bağlı. Eğrilik varsa bu organlar etkilenir. Bu hastalıkta insanlar en çok estetik görüntüden şikayetçiler çünkü bir omzu aşağıda bir omzu yukarıda, kalça dışarıda, bir göğsü büyük bir göğsü küçük

gibi problemler ortaya çıkıyor. Dünya'da yüzde 6 -7 oranında görülme sıklığı olan skolyoz Türkiye'de ise yüzde 2 -3 oranında ve son dönemde çok sık görülmeye başlandı. Bunun nedeni de gelişen teknolojiyle birlikte başımızın sürekli önde telefonlarda olması” diye belirtti.