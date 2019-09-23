On binlerce Antalyalı Hobi Fest 2019'a akın etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali, Hobi Fest 2019 on binlerce Antalyalıyı buluşturdu. Antalya adrenalin ve eğlence dolu iki gün geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivalde off-road aracı sürdü, motosiklete bindi, engellilerle basket oynadı.

Hobi Fest 2019, ikinci gününde de muhteşem etkinliklere ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca Antalyalılarla birlikte olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek festival heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Böcek, festival alanında kurulan hobi ve etkinlik stantlarını tek tek gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Etkinlik alanında gerçekleşen birçok aktiviteye de katılan Başkan Böcek off-road aracının direksiyonuna geçerek özel olarak hazırlanan parkurda sürüş heyecanı yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tekerlekli basketbol erkek takımı sporcularının yer aldığı basketbol gösteri maçına da katılan Başkan Böcek, farkındalık oluşturmak için tekerlekli sandalye üzerinde basketbol oynadı ve “engelleri birlikte aşacağız”mesajı verdi. Poligonda atış yapan Böcek, nostaljik otomobil ve motosikletleri de yakından inceledi. Hobi Fest'e katılım sağlayan stantlara teşekkür eden Başkan Böcek, teşekkür plaketlerini kendi elleriyle verdi.

Renkli hafta sonu

Hobi Fest 2019 iki gün boyunca farklı etkinlikleri Antalyalılar ile buluşturdu. Off-Road özel seyirci etabı, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, satranç sporu eğitim ve müsabakaları, kumandalı otomobil yarışları, fly board gösterileri, basketbol turnuvası, karma fotoğraf sergisi gibi birbirinden renkli aktiviteler yer aldı. Türk Hava Kurumu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Klasik Otomobil Kulübü, Vosvos kulüpleri ve motosiklet kulüpleri gibi birçok kurum, vakıf, dernek Cam Piramit içerisinde kurdukları stantlarda gün boyu vatandaşlarla buluşarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türk Hava Kurumu, flight simülatör eğitimleri vererek vatandaşlara farklı bir deneyim yaşattı. Hobi Festivali'nde çocuklar da eğlenceye doydu. Çocuklar şişme oyun parkları, dart, langırt ve rodeo alanında aileleriyle birlikte eğlenerek güzel bir hafta sonu yaşadı.

Hobi Fest 2019 birbirinden renkli konserler ve dans gösterilerine ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrasının konseriyle başlayan sahne gösterileri, Konyaaltı Oda Orkestrasının muhteşem konseriyle devam etti. Konserlerin ardından Zumba gösterisi ve Fatih Haktan Coşkun Dans Akademisi'nin Modern Dans Gösterisi Antalyalılar ile buluştu. Sahne gösterilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar son olarak sahne alan engellilerden oluşan Lokomotif Dans Ritim Konserini ise ayakta alkışladı.