Onay Akbaş sergisi ilk kez Antalya'da

Muratpaşa Belediyesi, şair Sunay Akın'ın “Çok az sayıda ressam, tablolarına benzer. Onlardan biri de Onay Akbaş'tır” sözleriyle anlattığı 30 yıldır Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın kültür ve sanat dünyasına yeni bir soluk kazandıran Türkiye Şoray Kültür Merkezi, Salvador Dali'nin “Zodyak/Pantagruel”, Hayati Misman sergilerinin ardından Türk resminin benzersiz ve özgün ismi Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şair Sunay Akın'ın “Tabloları, her ne kadar neon ışıklarıyla bir Beyoğlu sokağına ya da bir lunapark gecesine benzese de bir hüzün, bir isyan, bir çığlık hissettirir karşısındaki insana. Resimleri haksızlığa, zulme, diktaya karşı, adalet ve insandan yanadır” sözleriyle anlattığı Onay Akbaş'ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan ‘Kıyısız Dalgalar' sergisi 8 Şubat Cuma, saat 17.30'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılıyor. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı ve Şebnem Bahar Sanat Galerisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek sergi 3 Mart'a kadar açık olacak.

"En seçkin örnekler"

Sergi için hazırlanan özel katalogda da yer alan yazıda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Onay Akbaş'ın Türk resminin benzersiz ve özgün örneklerine imza attığı çalışmalarıyla başarısının Avrupa'da ve Türkiye'de aldığı ödüllerle taçlandırmış bir isim olduğuna dikkat çekti. Akbaş'ın kendi özgü bir üslupla ürettiği resimlerin sayısıyız koleksiyonda yer aldığını belirten Başkan Uysal, “Bu sergide ise Onay Akbaş, bizi, 35 yıllık sanat serüveninin en seçkin örnekleriyle buluşturuyor. İmge ve ironi yüklü resimleriyle sanatı ve hayatı çoğaltıyor.” dedi.