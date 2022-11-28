Önce annesini dışarı çıkardı, sonra tüm odaları ateşe verdi

Antalya'da ailesi ile beraber yaşayan bir genç, annesini dışarı çıkardıktan sonra tüm odaları ateşe verdi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, tüm eşyaları yanarak zor duruma düsen anne ve baba ise kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3502 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mahmut Men, annesini Emine Men'i dışarı çıkardıktan sonra ateşle oynarken evde bulunan eşyaları tutuşturdu. Farklı odalardan dumanların çıktığını gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, odalarda bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Söndürme çalışmalarını izleyen anne Emine Men, gözyaşlarını tutamadı. Üzüntülü kadını komşuları teselli etti. Yangın sırasında işte bulunan baba Bayram Men de haber verilmesi üzerine evine geldi.

Konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi

İtfaiye ekipleri ile birlikte evine çıkan adamın yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı. Yaşanılanları anlatan Bayram Men, “Ben emekli bir insanım. Kirada oturuyorum. Oğlum hasta, psikolojisi bozuk. Adliyeden raporlarını aldım, hastanede tedavi olması gerekiyor. Yangın sırasında annesini dışarı atıyor. Annesine şiddet uyguluyor. Bir sürü sorunları var. Konuşacak durumum yok, kötü durumdayım. Yaralarımızın sarılması için yardım bekliyorum. Ev çok kötü, her yer yanmış. Çocuk girmiş evin içerisine her şeyi yakmış. Benim maddi gücüm yok. Emekli maaşı ile ne yapabilirim? İsteyen gelsin gözleri ile görsün” dedi.

Öte yandan olay sonrasında kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından evin yakınlarında yakalanıp güçlükle ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.