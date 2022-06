Önce bıçakladı, sonra yardımına koşup yarasına tampon yaptı

Antalya'da bir genç, kendisine bıçakla saldıran şahsı önce bıçakladı, ardından tampon yaparak yardım etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 459 sokaktaki bir otelin önünde meydana geldi. Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G.(27) ve Gürkan T.(28) sokak arasında karşılaştı. Bir süre tartışan ikili daha sonra tartışmaya başladı ve birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan arbedede Ahmet G. koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.'nin yarasına tampon yaptı ve ayakta kalmasını sağladı. Yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı görüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Olaya anı kamerada"

Öte yandan yaşananlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ahmet G'nin, Gürkan T'nin yanına gelerek direk kafa attığı, bıçak salladığı, ikili arasında yaşanan arbedede, Ahmet G'nin yaralandığı anlar yer aldı. Ahmet G'nin yaralı şekilde ayakta güçlükle durduğu ve Gürkan T'nin yarasına tampon yapıp, yardım ettiği anlar an be an kameralara yansıdı.

"İlginç bir olaydı"

Olayı gören Erkan Adaşıroğlu, “ Arbedeyi gördük, dönüp bıçaklanma 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti, çok ilginç bir olaydı” diye konuştu.