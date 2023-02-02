Önce büyütmek, sonra korumak için mesai harcayıp masraf yapıyorlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yıl boyu bin bir zahmetle emek vererek yetiştirdikleri ürünlerini hırsızlardan korumak için çeşitli önlemler alıyor. Üreticiler 20 bin TL masraf ederek güvenlik kamerası sistemlerinin yanı sıra, sera kapılarını kilitleyerek ve gece bekçileri ile de ürünlerini korumaya çalışıyor.

Antalya'nın önemli tarım ilçelerinden Alanya'da 12 ay boyunca üretilen çeşitli ürünler üreticinin yüzünü güldürürken, aynı zamanda hırsızların hedefi halinde. İlçede 239 bin 59 dekar alanda yıl boyu meyve ve sebzenin yanı sıra tropikal meyveler bir yıllık emeğin sonucu oluyor. Açıkta 14 bin dekar alanda 84 bin ton, örtü altında ise 7 bin 350 dekar alanda 51 bin ton üretilen muz hem ihracata gidiyor hem de iç piyasada tüketiliyor. Şehirde muz ve avokado gibi tropikal meyvelerin yanı sıra narenciye ve sebze üreticileri bir yıl boyunca emek vererek üretim yapıyor. Üreticinin göz bebeği gibi baktığı ürünler ise hırsızlar tarafından saniyeler içinde çalınabiliyor. Bu tarz hırsızlıklara karşı tedbirleri artıran Alanyalı üreticiler, bir yıllık emeklerinin çalınmasına karşı çeşitli önlemler alıyor. Sera kapılarını kilitlemenin yanı sıra maliyeti 20 bin TL'yi bulan güvenlik kamerası sistemleri ile çiftçiler tedbiri elden bırakmıyor. Ayrıca açık alanlarda da gece bekçileri ile güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış oluyor. Üreticilerin aldığı tedbirlerin yanı sıra Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler özellikle hasat dönemlerinde sera ve bahçe çevrelerinde devriye sıklığını artırarak üreticinin kıymetlisini koruyor.

"1 yıllık uğraşımızın çalınması bize acı veriyor"

Eskiye göre hırsızlık olaylarında azalmanın yaşandığını ifade eden muz üreticisi Mehmet Baysal, "Sağ olsun jandarma ekipleri gece devriye geziyorlar. Onların da faydası oluyor. Ayrıca bizim bekçimiz var. O da gece saatlerinde aralıklarla takip ediyor. Seralarda kapılarımızı kilitliyoruz. Açık alanlarda bu yapılamıyor ama oralarda da bekçiler gece sabaha kadar belirli aralıklarla takip ediyor. Bir yıl boyunca uğraştığımız bir meyvenin hırsız tarafından çalınması bizlere acı veriyor. Gelip benden istese bir dalı veririm, gider evinde rahatlıkla yer. Helal olsun derim" dedi.

"Kameralar caydırıcı oluyor"

Bahçe ve sera çevresinde kurulan kamera sistemlerinin caydırıcı olduğu ifade eden üretici Ahmet Yücel, "Hırsızlığa karşı kapıyı kilitliyoruz, kamera sistemi kurduk. Bizim burada henüz hırsızlık olmadı ama komşu seralarda yaşandı. Seraya zarar veriyorlar, hırsızlık olmasın diye önlem alarak her tarafa kamera sistemi kurduk. Kameralar caydırıcı oluyor" ifadelerini kullandı.