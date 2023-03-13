Önce kaldırıma ardından park halindeki araca arkadan çarptı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir araç, önce kaldırıma sonra park halindeki araca arkadan çarptı. Araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 12.30 saatlerinde Aksu- Antalya karayolunda gerçekleşti. Bozulan bir araca yardım etmek için yolun sağ tarafına park eden M.K. yönetiminde ki 07 AGT 943 plakalı iş kamyonetine arkadan çarpan 35 AFG 876 plakalı binek aracın sürücüsü yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anını anlatan iş kamyoneti içinde bulunan görgü tanıkları şunları söyledi: “Bir aracın bozulduğunu gördük. Kamyonetimizi uyarı ışıklarımızı yakarak yolun sağına park ettik. Biz yolda kalan araca yardım ederken arkamızdan bir çarpma sesi duyduk. Bu araç önce kaldırıma çıktı sonra arkadan bizim araca vurdu. Sürücünün yaralandığını gördük, 112'ye haber verdik. İtfaiye ve ambulans geldi. Sürücüyü hastaneye kaldırdılar. Kaldırıma nasıl çıktı, araca ne şekilde çarptı bir anlam veremedik.”