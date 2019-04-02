Onkolog Prof.Dr. Özdoğan: "Toplumda korku oluşturmayalım"

Dr. Mustafa Özdoğan, Türkiye'nin kanser görülme sıklığında dünyada ilk 50 ülke arasında olmadığını belirterek, "Toplumda korku oluşturmamız lazım" dedi.

Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, kanser haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde(AGC) basın toplantısı düzenledi.

Prof.Dr. Özdoğan, nisanın ilk haftasının Ulusal Kanser Haftası olduğunu dile getirdi.

Bu haftada kanser noktasında toplumu aydınlatmaya çalıştıklarının altını çizen Özdoğan, “Her yıl aynı şeyleri söyleyerek kanıksıyoruz. Hepimiz kanserden korkuyor bizlerden uzak olmasını istiyoruz. Ama gerçek yaşamda böylesine ciddi hastalıkların bizlerden uzak olmadığını görüyoruz. Bu zamana kadar kanser konusunda çok şey öğrendik. Artık kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

"Elektronik sigaraya "hayır"

Günümüzde kanserin erken tanıyla yüzde 50'sinin yokedilebildiğini dile getiren Prof.Dr. Özdoğan, “Dünyada 2018 verilerine göre 18 milyon yeni kanser tanısı konulanlardan, 10 milyon insanın öldüğünü biliyoruz. Bu ciddi bir rakamdır.” dedi.

Kanserin en önemli nedenlerinin başında sigara kullanımın geldiğini kaydeden Prof.Dr. Özdoğan, “Hızla artan sağlıksız beslenme ve obezite, alkol, hareketsiz yaşam enfeksiyonlar. Son yıllarda sigara kullanımın azaltılmasında ciddi başarılar elde edilirken elektronik sigara ile birlikte sigaranın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Gençlerin özendirildiğini eğilimde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir tehdit. Bir onkolog olarak elektronik sigaraya ‘hayır' diyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Elektronik sigara etkisi"

Elektronik sigaranın serbest olmaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Özdoğan, “Elektronik sigara, sigara bırakmayı sağlamıyor. Sigaraya kıyaslandığında zararı az ama ulaşımı kolay. Sigaranın beli kırılmışken, sigara kullanımının yeniden artışına neden oldu. Eğer bir kişiye, 3 hekim tarafından sigarayı bırakamadığı kanıtlanırsa yeşil reçeteyle verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

"Korku oluşturmayalım"

Prof.Dr. Özdoğan, kanserle beslenmenin yakından ilişkisi olduğunu belirterek, sağlıklı beslenmek için izlenecek tek yolun Akdeniz diyeti olduğunu vurguladı.

Türkiye'de kanserin başını alıp gittiği şeklindeki söylemlerin yanlış olduğuna değinen Prof. Dr. Özdoğan, “Dünyada genel kanser sıralamasında ilk 50 ülke içinde değiliz. Korku oluşturmamız lazım” dedi.

Kanser tedavisindeki gelişmelerden de bahseden Prof.Dr. Özdoğan, “2000'den önce kanserli hastaların 1' i ölürken, 2000'den sonra 3'te 2'si hayatta kalıyor. Alternatif tıp ve Küba'da kanserin yenildiği ve insanları buraya yönlendirmek doğru değil. İsrail'de kanser yok doğru değildir sadece toplum bilinçlidir” ifadelerine yer verdi.

Prof.Dr. Özdoğan, Türkiye'nin kanser tanı ve tedavisinde dünyadan geri kalmadığının altını çizerek, çok başarılı insani yönü de kuvvetli onkologların olduğunu belirtti.

"200 bin yeni kanser tanısı"

“Kanserin çaresi bulundu, kullanılmıyor” gibi söylemlerin doğru olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özdoğan, ”Bir ilaç geliştikten sonra kullanılmaması söz konusu değildir” dedi.

Türkiye'de yılda 200 bin civarı yeni kanser tanısı konulduğunu aktaran Prof.Dr. Özdoğan, bugün ülke geneline bakıldığında modern tedaviler tamamına ulaşılabildiğinin altını çizdi.

Prof.Dr. Özdoğan, mide kanserinin en büyük nedenlerinden biri olan tuzun Türkiye'de kişi başı kullanılmasının 5 gramın altında olması gerektiğini bildirdi.