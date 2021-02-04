Online balıkçılık eğitimi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın amatör balıkçıların daha bilinçli olta avcılığı yapabilmeleri için düzenlediği ‘Amatör Balıkçılık Eğitimi' başladı. Online olarak düzenlenen eğitim sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'i korumak, su ürünleri üretim kaynaklarını ekonomik olarak işletmek, bu kaynaklarda mevcut canlı stoklarının devamlılığını sağlamak için bilinçli ve teknik avcılık konusunda vatandaşlara yönelik ‘Amatör Balıkçılık Eğitimi' düzenliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından online olarak verilen eğitim amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlara rehberlik ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı su ürünleri mühendisleri tarafından verilen amatör balıkçılık eğitiminde ekipman tanıtımı, olta yapımı, uygun avlanma metotları anlatılıyor. Akdeniz balıkları ve avlanabilir türler hakkında katılımcılara bilgiler veriliyor.