Önünde duran minibüsü fark eden motosiklet sürücüsü direksiyonunu bırakıp kendini yere attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü önünde yolcu indirmek için duran minibüsü son anda fark edince direksiyonu bıraktı. Kendisini yere atarak yuvarlanan sürücünün kıl payı ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaza; Kavaklı Mahallesi 6522 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Dartar'ın kullandığı 07 J 2121 plakalı şehir için minibüsüne, yolun sol şeridinde yolcu indirmek için durakladığı sırada, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Akın'ın kullandığı 07 BAY 359 plakalı motosikletin arkadan çarptı.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün sol şeritte durakladığını son anda gören motosiklet sürücüsü, tam çarpacağı sırada motosikleti bıraktı. Bu sırada düşen sürücü yuvarlandı. Motosiklet, minibüsün sol arka tamponunun altına kadar girdiği görüldü.