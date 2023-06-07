Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıkıp ters döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapması sonucu otomobil refüje çarparak ters döndü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. Serik istikametine giden İbrahim S.T.'nin kullandığı otomobil, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu refüje çarparak ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, sürücü İbrahim S.T. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.