Op.Dr. Zengin: "Stres varlığını kontrol altına almaya çalışın"

Dr. Mehdi Zengin, "Kiloluysanız, düzenli beslenme ile kilo verin. Dengeli ve düzenli beslenin, özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin. Glisemik indeksi yüksek olan şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun. Stres varlığını kontrol altına almaya çalışın" dedi.

Diyabet toplumda hızla yaygınlaştığını ve her 3 erişkinden birini etkilediğini belirten Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Mehdi Zengin, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunduğunu ve diyabet gelişimi açısından risk grubunda olanların da bu sayıya ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Zengin, "Diyabet neden olabileceği organ hasarlarının yanı sıra kalp ve damar problemlerinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Şeker hastalarının yüzde 65'inin yaşam kaybı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Diyabet tanısı almış hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi altında olmaları gerekir. Ancak buna rağmen bile bu hasta grubunun düzenli aralıklarla damar sağlığı için bir uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşımaktadır. Diyabet, damar yapısını bozan ve bununla birlikte yalnızca kalp damar problemleri değil pek çok hastalığa da davetiye çıkaran bir hastalıktır. Kalbi besleyen damarlar tıkandığında enfarktüs, beyin damarları tıkandığında inme ve felç, böbrek damarları etkilendiğinde böbrek yetersizlikleri ve göz damarları zarar gördüğünde de göz içi kanama ile görme kayıpları ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

"Akdeniz mutfağını tercih edin"

Diyabete bağlı gelişen hastalıkları ele alan Zengin, damar sertliğinin yüksek tansiyonun oluşmasına neden olacağını aktardı. Koroner kalp hastalığının kalp damarlarının yaygın olarak tutulması ve kalp krizine neden olabileceğini vurgulayan Zengin, "Diyabetik kardiyomiyopati, kalp kaslarında zayıflamaya ve kalp yetmezliğine yol açar. İnme, beyne giden damarların tutulması ani gelişen inme veya beyin kanaması sebebidir. Diyabeti olan hastaların ortalama yüzde 13'ünün bir felç atağı geçirdiği saptanmıştır. Böbrek yetmezliği, diyalize giren hastaların yüzde 35'i diyabet hastalarıdır. Diyabet ve böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda kalp damar hastalığı daha hızlı ilerler" bilgisini verdi.

Damar sağlığı için 7 altın kurala dikkat edilmesi gerektiği mesajını veren Zengin, bu yedi kuralı, "Kiloluysanız, düzenli beslenme ile kilo verin. Dengeli ve düzenli beslenin, özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin. Glisemik indeksi yüksek olan şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun. Günde 25-30 dakikalık yürüyüşler yapın veya yüzün. Damar sağlığı için risk oluşturan; sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi faktörleri ortadan kaldırmaya çalışın. Stres varlığını kontrol altına almaya çalışın. Yılda en az 2 kez damar sağlığı kontrollerinizi yaptırın" olarak sıraladı.