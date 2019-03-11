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Opera sanatçısı tüp gazla yaşamına son verdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı sosyal medya hesabından "Bu gezegende iyi yaşayın" mesajını paylaştıktan sonra evinde açtığı tüp gazla yaşamına son verdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı sosyal medya hesabından "Bu gezegende iyi yaşayın" mesajını paylaştıktan sonra evinde açtığı tüp gazla yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan H.'den haber alamayan arkadaşları dün gece yarısı evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen Hakan H.'den haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen polis yaptığı incelemede daireden yoğun tüp gaz kokusu geldiğini belirledi. İtfaiye yardımıyla girilen dairede Hakan H.'nin hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hakan H.'nin yaşamını yitirdiği belirledi.


Hakan H.'nin olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, 'Bu gezegende iyi yaşayın' mesajını paylaştığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından Hakan H.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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