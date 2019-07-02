Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Murat Memiş beraat etti

Antalya'ya ailesiyle birlikte tatile geldikten 2 gün sonra, ‘Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri Murat Memiş hakkında kamu davası açıldı. Mahkeme heyeti bugün görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Murat Memiş'in beraatine karar vererek, hakkında konulan yurt dışı yasağını kaldırdı.

Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri, Ulusal Konsey Üyesi ve Belediye Meclisi üyesi Murat Memiş, 28 Nisan'da ailesiyle birlikte tatil yapmak için Antalya'ya geldi. Memiş, 30 Nisan'da ‘Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkma yasağı konulan Murat Memiş hakkında, ‘PKK/KCK propagandası yaptığı' iddiasıyla kamu davası açıldı.

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Murat Memiş, Sosyalist Parti Genel Başkanı Lilian Marijnissen, Murat Memiş'in yakınları, tercüman, Hollandalı gazeteciler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Sosyalist Parti Grup Lideri Murat Memiş'in savunması tercüman eşliğinde alındı.

Hollanda'nın Brabant bölgesinde bir mantar çiftliğinin sahibi de olan Murat Memiş'e duruşmada sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı hatırlatıldı.

Hakkında konulan yurt dışına çıkma yasağı nedeniyle ekonomik anlamda büyük zarar ettiğini ifade eden Murat Memiş, içinde bulunduğu partinin ise şiddete karşı olduğunu kaydetti. Memiş, “Ne ben, ne de partim terörist hiçbir faaliyetin içerisinde yer almaz. Paylaşımların yapıldığı 3 sosyal medya hesabından biri bana ait değildir. Bunu ifadem alınırken duydum. Sosyal medya hesapları partinin çalışanları tarafından kullanılıyor. Yapılan paylaşımlar ise 2018 yerel seçimlerinde parti lideri olarak kampanyaya katıldığım için yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımlardır. Sosyal medya hesaplarında yaklaşık 8 bin adet paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımlar Hollanda'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere yönelik paylaşımlardır. Üzerime atılı suçları kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, Memiş'in beraatini talep ettiklerini vurguladı.

Mahkeme heyeti ise Murat Memiş'in beraatine karar vererek, hakkında konulan yurt dışı yasağını kaldırdı.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Memiş, "Beraat edildim. Sevinçliyim ve 2 aydır buradayım. Zorlu bir süreçti. Beraat edildiğimi duyduğuma çok memnunum. Hollanda'ya gideceğim. Bıraktığım işlere devam edeceğim. Hak ve hukukun yerini bulduğuna çok sevindim" dedi

Lilian Marijnissen de Murat Memiş'in beraat edilmesine çok sevindiğini ifade etti.