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Orhan Karaalioğlu ile Oyuncak Atölyesi başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi 24-25 Kasım tarihlerinde iç mimar ve oyuncak araştırmacısı Orhan Karaalioğlu’nu çocuklarla bir araya getirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi 24-25 Kasım tarihlerinde iç mimar ve oyuncak araştırmacısı Orhan Karaalioğlu'nu çocuklarla bir araya getirecek. Karaalioğlu atölye çalışmasında çocuklarla birlikte oyuncak yapacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Oyuncak Müzesi, 24-25 Kasım saat 13.00-16.30 saatleri arasında oyuncak araştırmacısı ve ustası Orhan Karaalioğlu'nun katılacağı atölye çalışması gerçekleştirecek. Yıllardır geleneksel oyuncaklar tasarlayıp bunları çocuklarla buluşturan sanatçı, çocuklara farklı bir deneyim yaşatacak. Karaalioğlu, çocuklara ceviz kabuğundan yelkenli ve fırıldak, ipe tırmanan uğur böceği, kâğıt uçurtma gibi oyuncakların yapımını öğretecek.

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