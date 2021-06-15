'Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere" Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), bu hafta Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Pandemi nedeniyle temsillerine bir yıldır ara vermek zorunda kalan ABT, 18 Haziran Cuma günü Açık Hava Tiyatrosu'nda "Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere" oyununu sahneleyecek. Daha önceki temsillerde büyük beğeni ile izlenen oyun için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Dinek Mevkiinde bulunan Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyun iki gün olarak planlandı. Oyun, 18 Haziran Cuma ve 19 Haziran Cumartesi tarihlerinde halka ücretsiz olarak gösterilecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Uzun ve sıkıntılı bir pandemi sürecinden dolayı oyunlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Artık Açık Hava Tiyatromuzda da olsa tekrar seyircimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yücel, oyunun ücretsiz olduğunu hatırlatarak 18 ve 19 Haziran'da sahnelenecek oyuna vatandaşları davet etti. Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Orhan Veli'nin şiirlerinden yola çıkılarak uyarlanan müzikal oyunu, Alanya Belediye Tiyatro oyuncuları Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, Birke Muratal Doğan sergileyecek.